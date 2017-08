100+ American Cars Announced For Forza Motorsport 7

Turn10 Studios has announced the latest fleet of cars set to be available in Forza 7 Motorsport with all 102 of them hailing from U.S. automakers, providing gamers some relief from the European and Japanese cars already announced.Produced between 1970 and 2017, the cars are among the most iconic ever offered for sale in the United States and range from heavy, lumbering SUVs to high-tech supercars.Some of the standouts include the 2016 Dodge Viper ACR, Ford RS200 Evolution, 2015 Chevrolet Corvette Z06, 2017 Ford GT and the 1971 Plymouth Cuda 426 HEMI.o 1970 AMC Rebel "The Machine"o 1971 AMC Javelin AMXo 1977 AMC Pacer Xo 1970 Buick GSXo 1987 Buick Regal GNXo 2011 Cadillac CTS-V Coupeo 2012 Cadillac Escalade ESVo 2013 Cadillac XTS Limousineo 2016 Cadillac ATS-Vo 2016 Cadillac CTS-V Sedano 1970 Chevrolet Camaro Z28o 1970 Chevrolet Chevelle Super Sport 454o 1970 Chevrolet Corvette ZR-1o 1970 Chevrolet El Camino Super Sport 454o 1971 Chevrolet Vega GTo 1979 Chevrolet Camaro Z28o 1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sporto 1990 Chevrolet Camaro IROC-Zo 1995 Chevrolet Corvette ZR-1o 2002 Chevrolet Camaro 35th Anniversary Super Sporto 2002 Chevrolet Corvette Z06o 2009 Chevrolet Corvette ZR1o 2012 Chevrolet Camaro ZL1o 2014 Chevrolet Super Sporto 2015 Chevrolet Corvette Z06o 2016 Chevrolet Camaro Super Sporto 2017 Chevrolet Camaro ZL1o 1972 Chrysler VH Valiant Charger R/T E49o 2012 Chrysler 300 SRT8o 1970 Dodge Challenger R/To 1970 Dodge Coronet Super Beeo 1986 Dodge Shelby Omni GLHSo 1999 Dodge Viper GTS ACRo 2005 Dodge SRT-4 ACRo 2008 Dodge Viper SRT10 ACRo 2012 Dodge Challenger SRT8 392o 2012 Dodge Charger SRT8o 2013 Dodge Dart GTo 2015 Dodge Challenger SRT Hellcato 2016 Dodge Viper ACRo 1998 Eagle Talon TSi Turboo 1956 Ford F-100o 1971 Ford Falcon XY GTHO Phase IIIo 1971 Ford Mustang Mach 1o 1972 Ford Falcon XA GT-HOo 1973 Ford Capri RS3100o 1973 Ford Escort RS1600o 1973 Ford XB Falcon GTo 1975 Ford Broncoo 1977 Ford Escort RS1800o 1978 Ford Mustang II King Cobrao 1981 Ford Fiesta XR2o 1985 Ford RS200 Evolutiono 1987 Ford Sierra Cosworth RS500o 1992 Ford Escort RS Coswortho 1992 Ford Falcon GTo 1993 Ford SVT Cobra Ro 1995 Ford SVT Cobra Ro 2000 Ford SVT Cobra Ro 2003 Ford Focus RSo 2005 Ford GTo 2009 Ford Focus RSo 2007 Ford Shelby GT500o 2010 Ford Crown Victoria Police Interceptoro 2011 Ford F-150 SVT Raptoro 2011 Ford Transit SuperSportVano 2013 Ford F-150 SVT Raptor Shelbyo 2013 Ford Shelby GT500o 2014 Ford Fiesta STo 2014 Ford FPV Limited Edition Pursuit Uteo 2015 Ford Falcon GT F 351o 2015 Ford Falcon XR8o 2015 Ford Mustang GTo 2016 Ford Shelby GT350Ro 2017 Ford F-150 Raptoro 2016 Ford Focus RSo 2017 Ford GTo 1983 GMC Vandura G-1500o 2006 HUMMER H1 Alphao 1970 International Scout 800Ao 1976 Jeep CJ5 Renegadeo 1991 Jeep Grand Wagoneero 2009 Jeep Grand Cherokee SRT8o 2012 Jeep Wrangler Rubicono 2014 Jeep Grand Cherokee SRTo 2016 Jeep Trailcato 2014 Local Motors Rally Fightero 1970 Mercury Cougar Eliminatoro 1971 Meyers Manxo 2011 Penhall Chollao 2015 Polaris RZR XP 1000 EPSo 1977 Pontiac Firebird Trans Amo 1971 Plymouth Cuda 426 HEMIo 1971 Plymouth GTX 426 HEMIo 2000 Plymouth Prowlero 1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455o 1987 Pontiac Firebird Trans Am GTAo 2002 Pontiac Firebird Trans Am Ram Airo 2009 Pontiac G8 GXPo 2009 Pontiac Solstice GXPo 2013 Ram Runnero 2013 SRT Viper GTS