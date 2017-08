Full Car List Revealed For 2017 Concours Of Elegance

PHOTO GALLERY

A great number of rare and exclusive automobiles are set to stop by the Hampton Court Palace next month, including a one-of-ten Bentley Mark VI Pininfarina Facel Metallon 'Cresta'.Overall, the event will feature more than 60 of the world's most exclusive cars, from the previously mentioned Bentley to iconic pre-1914 models as well as limited edition sports and supercars of the 21st century.Other notable entries include the 1896 Arnold Benz Motor Carriage, multiple Le Mans hero Jaguar D-types and a Maserati A6G 'Barn Find' making its UK debut.Furthermore, Aston Martin will showcase the likes of their 1923 'Clover Leaf' and the DBR09/01 racer, whereas Ferrari will celebrate its 70th anniversary with the likes of the 342 America Pininfarina Speciale, 375 America Pininfarina Coupe, 250 MM and 340 MM Vignale Spyder on hand - among many others.Here's the full car list:1896 Arnold Benz Motor Carriage1904 Mercedes 28/32 Simplex1922 Bentley 3-Litre #1411923 Aston Martin ‘Clover Leaf’1923 Alfa Romeo RL Targa Florio1926 Bentley 3-Litre Speed Model Vanden Plas Tourer1927 Rolls-Royce Phantom I Thrupp & Maberly Dual Cowl Tourer1927 Hispano Suiza ‘Weymann’ H.J. Mulliner Sport Saloon1927 Delage ERA Grand Prix Car1927 Amilcar C6 Voiturette #110141928 Bentley 41/2-Litre Victor Broom Drophead1930 Alfa Romeo 6C 1750 GS1930 Duesenberg Model J Murphy Disappearing-Top Convertible Coupe1931 Bugatti Type 54 #542011932 Bugatti Type 551932 Alfa Romeo 6C 1750 GTC Touring Cabriolet Royal1932 Bentley 8 Litre 2 Door Mayfair Short Chassis Coupé1933 Alfa Romeo 8C 2300 Corto Brandone Cabriolet #22111101933/1935 Lancia Astura Aerodinamico Castagna Coupé1933 Aston Martin Le Mans Short Chassis #H3/304/S1934 Tatra 77 Streamlined Saloon1934 Bugatti Type 57 Gangloff Stelvio1935 Rolls-Royce Phantom II H.J. Mulliner Saloon ex-Wolf Barnato1935 Lancia Augusta March Special Tourer1936 Bugatti Type 57C Atalante Rollback Coupé1937 Adler Rennlimousine Competition Coupé1939 Frazer Nash BMW 3281941 SS100 Jaguar 21/2-Litre Roadster1942/46 Alfa Romeo 6C 2500 SS ‘Trossi’ Touring Coupé1943 Alfa Romeo 6C 2500 Garavini Cabriolet1946 Fiat 1100 Frua Barchetta1948 Bentley Mark VI Pininfarina Facel Métallon ‘Cresta’1952 Ferrari 342 America Pininfarina Speciale #02461952 OSCA MT4LM Vignale Coupé1953 Ferrari 375 America Pininfarina Coupé #0293AL1953 Ferrari 250 MM1953 Ferrari 340 MM Vignale Spyder1954 Siata 208S Motto Spyder1954 Fiat 8V Supersonic #104.000431956 Maserati A6G 2000 Gran Sport Berlinetta Frua1956 Bentley S1 H. J. Mulliner Drophead Coupé1958 Mercedes-Benz 300SL Roadster1958 Alvis TC 108/G Graber Convertible1959 Triumph Italia Coupé1960 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione #2009GT1960 Bentley S2 HJ Milliner Coupé1961 Ferrari 250GT SWB California Spyder ‘The Coburn Car’1962 Aston Martin DB4GT Zagato DB4GT/0186/R1963 Chevrolet Corvette 7 11 Race Car1963 AC Shelby Cobra 289 Team Car #CSX21291964 Jaguar Lindner-Nocker Low-drag Lightweight E-type1964 Shelby Daytona Coupe #CSX23001964 Ferrari 250 LM Scaglietti Berlinetta #59071965 Ferrari 275 GTB 6C ‘Short Nose’1966 Lamborghini 400 GT Touring 2+21967 Rolls-Royce Phantom V James Young Touring Limousine1967 Chitty-Chitty Bang-Bang Chitty 41968 Ferrari 330 GTS1968 Porsche 911 T/R1982 Lamborghini Countach LP 5000S1987 Silk Cut Jaguar XJR-82005 Aston Martin DBR9/011995 McLaren F1 GTR & 2017 McLaren P1 GTR2017 LaFerrari ApertaThe 2017 Concours of Elegance takes place from 1-3 September in the UK.