The Europeans Are Coming To Forza Motorsport 7, Here's The Full List Of Cars

When Turn 10 Studios comes out with a new game in theseries, it typically releases the list of cars in stages. So it was with the last one , and so it is with the latest.A little over a month ago, the developers released the first batch of 167 cars to feature in. Then it released rosters of classic Japanese , and American cars to feature in the game.Now in the fifth week of the incremental process, Turn 10 has followed up with a list of European wheels as well – plus a few Aussies (and one Indian) for good measure: 145 new vehicles in all, bringing the total list revealed so far up past 550.The roster includes everything from Alfas and Audis to Volvos and Volkswagens. Some of the highlights include the BMW M1, Jaguar XJ220, Lancia Stratos, Mercedes CLK GTR, two generations of Audi R8 V10 Plus, and the Caterham Superlight R500 pictured above. For a complete rundown, you'll want to scroll through the full list below:2013 Abarth Punto SuperSport2016 Abarth 695 Biposto1970 Alfa Romeo Montreal1986 Alfa Romeo GTV-61986 Alfa Romeo Spider Quadrifoglio Verde1990 Alfa Romeo SZ Sprint Zagato1992 Alfa Romeo 155 Q41992 Alfa Romeo Milano Quadrifoglio Verde2007 Alfa Romeo 8C Competizione2011 Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde2014 Alfa Romeo 4C1983 Audi Sport quattro1995 Audi RS 2 Avant2001 Audi RS 4 Avant2003 Audi RS 62004 Audi S42006 Audi RS 42009 Audi Q7 V12 TDI2009 Audi RS 62010 Audi TT RS Coupé2011 Audi RS 3 Sportback2011 Audi RS 5 Coupé2013 Audi RS 4 Avant2013 Audi RS 7 Sportback2013 Audi R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro2015 Audi RS 6 Avant2015 Audi S12015 Audi S3 Sedan2015 Audi TTS Coupé2016 Audi R8 V10 plus2013 Bentley Continental GT Speed2015 Bentley EXP 10 Speed 6 Concept2016 Bentley Bentayga2017 Bentley Continental Supersports2012 Bowler EXR S1973 BMW 2002 Turbo1981 BMW M11986 BMW M635CSi1988 BMW M51991 BMW M31995 BMW 850CSi1995 BMW M51997 BMW M32000 BMW 323ti Sport2000 BMW Z82002 BMW Z3 M Coupe2003 BMW M52005 BMW M32008 BMW M32009 BMW M5 E602010 BMW M6 Coupe2011 BMW 1 Series M Coupe2011 BMW Z4 sDrive35is2011 BMW X5 M2012 BMW M52013 BMW M6 Coupe2014 BMW M4 Coupe2015 BMW i82015 BMW X6 M2016 BMW M2 Coupé2016 BMW M4 GTS2013 Caterham Superlight R5001975 Fiat X1/91980 Abarth Fiat 1311980 Fiat 124 Sport Spider1973 Holden HQ Monaro GTS 3501974 Holden Sandman HQ panel van1977 Holden Torana A9X1985 HDT VK Commodore Group A1988 Holden VL Commodore Group A SV1996 HSV GTSR2009 Holden HSV W4272011 HSV GTS2014 HSV GEN-F GTS2014 HSV Limited Edition GEN-F GTS Maloo2013 Hyundai Veloster Turbo1990 Jaguar XJ-S1993 Jaguar XJ2202012 Jaguar XKR-S2015 Jaguar F-Type R Coupé2015 Jaguar XE-S2015 Jaguar XFR-S2015 Jaguar XKR-S GT2016 Jaguar F-TYPE Project 72017 Jaguar F-PACE S1974 Lancia Stratos HF Stradale1982 Lancia 037 Stradale1986 Lancia Delta S41992 Lancia Delta HF Integrale EVO1972 Land Rover Series III1997 Land Rover Defender 902012 Land Rover Range Rover Supercharged2015 Land Rover Range Rover Sport SVR1972 Mercedes-Benz 300 SEL 6.31990 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II1998 Mercedes-Benz AMG CLK GTR2004 Mercedes-Benz C 32 AMG2009 Mercedes-Benz ML 63 AMG2009 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series2011 Mercedes-Benz SLS AMG2012 Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé Black Series2012 Mercedes-Benz SLK 55 AMG2013 Mercedes-Benz A 45 AMG2013 Mercedes-Benz E 63 AMG2013 Mercedes-Benz G 65 AMG2015 Mercedes-AMG GT S2016 Mercedes-AMG C 63 S Coupé2017 Mercedes-AMG GT R2009 MINI John Cooper Works2012 MINI John Cooper Works GP1979 Opel Kadett C GT/E1984 Opel Manta 4001984 Peugeot 205 T162011 Peugeot 308 GTI1973 Renault Alpine A110 1600s1980 Renault 5 Turbo1990 Renault Alpine GTA Le Mans2003 Renault Sport Clio V62010 Renault Clio RS2013 Renault Clio RS 2001993 Renault Clio Williams2010 Renault Megane RS 2502014 Rolls-Royce Wraith2016 Rolls-Royce Dawn2018 TAMO Racemo2006 Vauxhall Astra VXR2009 Vauxhall Corsa VXR2012 Vauxhall Astra VXR2016 Vauxhall Corsa VXR1972 Volvo 1800E1983 Volvo 242 Turbo Evolution1997 Volvo 850 R2015 Volvo S60 Polestar2015 Volvo V60 Polestar1981 Volkswagen Scirocco S1984 Volkswagen Rabbit GTI1988 Volkswagen Scirocco 16v1992 Volkswagen Golf Gti 16v Mk21995 Volkswagen Corrado VR61998 Volkswagen GTI VR6 Mk32003 Volkswagen Golf R322008 Volkswagen Touareg R502010 Volkswagen Golf R2011 Volkswagen Scirocco R2014 Volkswagen Golf R